В Молдове набирает обороты продажа малины ремонтантных сортов

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Мониторинг аналитиков показывает, что этот процесс обычно сопровождается довольно резким и, зачастую, продолжительным ростом цен на эту ягоду (по сравнению с ценовым уровнем на малину во второй половине лета). Однако в начале последней декады июля нынешнего года эта тенденция пока слабо выражена.

Фактически средняя цена на свежую малину на оптовых рынках Кишинёва в конце прошлой недели после небольшого снижения вернулась на прежний уровень — около 30 леев/кг ($1,7/кг). Операторы ягодного рынка считают, что на внутреннем рынке к концу лета малина, вероятнее всего, все-таки подорожает. Но вряд ли динамика роста цен будет высокой, сопоставимой с таковой в августе-сентябре предыдущих трёх лет.

Необходимо учесть, что ремонтантная малина в Молдове продаётся в основном на внутреннем «свежем рынке», конечному потребителю. Также стоит отметить, что в течение всего лета её продажи на внутреннем рынке тоже были достаточно высокими, то есть, местный потребитель «малины уже наелся». Этому способствовал неплохой урожай, а также невысокий уровень цен на малину для экспорта и заморозки. Фактически на оптовых рынках Кишинёва и некоторых других крупных городов страны цена на малину летом 2023 была в среднем вдвое ниже, чем в прошлом году. В результате, как отмечают рыночные операторы, «если в прошлом году обычный посетитель рынка-базара покупал за раз один-два килограмма малины, то в нынешнем году мог себе позволить приобретать ягоду ящиками».

Тем не менее, экспорт свежей малины к середине августа нынешнего года по сравнению с показателем за прошлый год тоже немного вырос – до 721 тонны (в 2022 – 670 тонн). В нынешнем году основная масса свежей молдавской малины была экспортирована в Румынию (на свежий рынок) и Польшу (на заморозку).

Но при этом экспорт из Молдовы замороженной малины в 2022 году, по экспертным данным, составил около 660 тонн, а в нынешнем году внешние поставки этого товара идут слабо. По утверждениям представителей местных предприятий по заморозке, они ещё располагают значительными нераспроданными запасами замороженной малины урожая-2022. Из-за слабого спроса и неспособности конкурировать в ценовом отношении с трейдерами-закупщиками для свежего рынка молдавские заморозчики в нынешнем году снизили закупки и производство замороженной малины примерно вдвое.

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