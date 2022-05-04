В Молдове на неделю приостановлено срочное изготовление документов

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Агентство государственных услуг информирует граждан о том, что с 4 по 11 мая по техническим причинам приостановлено рассмотрение заявлений на срочную выдачу удостоверений личности, паспортов, водительских прав и техпаспортов.

Услуга недоступна для желающих получить документ в день обращения или за один рабочий день. В то же время граждане, успевшие подать заявления до 3 мая, могут забрать готовые документы в многофункциональных центрах.

Желающие оформить документы в течение 5, 10 и 20 рабочих дней могут записаться онлайн на сайте www.asp.gov.md либо обратиться непосредственно в многофункциональные центры, где будут обслуживаться в порядке живой очереди.

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