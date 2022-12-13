В Молдове на этой неделе ожидаются холодная погода и мокрый снег

В Молдове на этой неделе ожидаются холодная погода и мокрый снег

Минусовая температура ночью и плюсовая днём, а также снег с дождём. Такую погоду прогнозируют синоптики на этой неделе. 

Как сообщили в Государственной гидрометеорологической службе, в ближайшие дни будет от 0 до +7 градусов днём ​​и до -6 градусов ночью. В отчётный период на всей территории страны, особенно на севере, ожидается снег. Ветер будет дуть умеренный, северо-западный, передаёт moldpres.md.

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