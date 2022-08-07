В Молдове можно заказать доставку нового паспорта на дом

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Новая государственная электронная услуга доставки документов действует во всех многофункциональных центрах Агентства государственных услуг. Об этом сообщили в Агентстве государственных услуг.

По данным ведомства, граждане Республики Молдова, запрашивающие оформление и выдачу паспортов и выписок из государственных регистров, смогут получить их по указанному адресу, как в стране, так и за рубежом. Доставка MDelivery будет осуществляться при заказе паспортов, оформляемых в течение 5, 10 или 20 рабочих дней, на платной основе, только по запросу получателя.

В настоящее время MDelivery включает пять поставщиков почтовых услуг, обеспечивающих доставку документов, как на национальном, так и на международном уровне: ГП «Poșta Moldovei», «Nova Poshta», «Muvi Express», «FAN Courier» и «DHL». Граждане могут выбрать одного из поставщиков почтовых/курьерских услуг в зависимости от срока доставки и стоимости услуги.

Процедура заказа доставки MDelivery проста и осуществляется в многофункциональном центре. При подаче заявления о выдаче паспорта гражданина Республики Молдова заявителю будет задан вопрос, желает ли он, чтобы документ был доставлен на дом. При утвердительном ответе гражданин должен сообщить оператору номер телефона, адрес электронной почты и адрес доставки, заплатить за запрашиваемый документ и доставку. После завершения подачи электронного заказа на доставку сотрудником агентства заявитель получит на указанный адрес электронной почты уведомление с подтверждением и номером заказа MDelivery.

Заказ можно отслеживать по номеру заказа на официальном портале услуги MDelivery: mdelivery.gov.md.

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