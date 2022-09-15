В Молдове мошенники выманили у покупателей более 100 тысяч леев за “фейковые” дрова

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью отправила на скамью подсудимых двух заключенных и женщину, находящуюся на свободе. Предполагается, что обвиняемые получили авансом около 100 000 леев за дрова, которые в итоге не были доставлены покупателям.

По данным пресс-службы прокуратуры, в результате преступной схемы пострадали 30 человек из разных районов страны. Согласно материалам дела, подозреваемые публиковали на сайтах объявления о продаже дров по низким ценам (700-800 леев за кубометр). У клиентов, которые к ним обращались, они просили аванс в размере от 2000 до 8000 леев. Деньги перечисляли на счета, открытые членами группировки.

Мужчины в возрасте 22 лет и 31 года находились в пенитенциарных учреждениях Леова и Прункул, где отбывали срок за преступления, совершённые ранее. 52-летняя женщина – супруга одного из заключенных.

Согласно действующему законодательству, за мошенничество, совершённое группой лиц, подсудимым грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

В преддверии отопительного сезона прокуратура призывает граждан с осторожностью относиться к объявлениям о продаже дров, опубликованным в Интернете, чтобы не стать жертвой мошенников.

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