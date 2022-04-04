В Молдове могут запретить Георгиевскую ленточку и празднование Дня Победы (ВИДЕО)

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Власти могут запретить в Молдове символы “Z”, “V” и Георгиевскую ленточку. Это в рамках передачи на частном телеканале дал понять спикер парламента Игорь Гросу.

Так, отвечая на вопрос ведущей, может ли Республика Молдова запретить символ “Z”, чтобы не случилось так, что его будут активно продвигать 9 мая на ПВНС, Гросу сказал:

– Мой ответ ясен и прост: может и…может…Немного терпения…Символам, знакам, другим вещам, пропагандирующим войну, насилие и так далее, нет места в молдавском обществе.

Ведущая уточнила, коснётся ли запрет и Георгиевской ленточки.

– Это коснётся всего, что продвигает и пропагадирует войну, что не имеет ничего общего с символикой государства, – ответил он.

В то же время Гросу ушёл от прямого ответа на вопрос, разрешат ли власти празднование Дня Победы.

– До 9 мая ещё есть время. Немного терпения, пожалуйста, – подытожил он.

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