В Молдове могут ввести уголовную ответственность за незаконные решения для членов коллегиальных органов (ВИДЕО)

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Генеральный прокурор предлагает учредить механизм привлечения к ответственности членов коллегиальных органов за решения, противоречащие закону. Об этом Александр Стояногло заявил на брифинге для прессы.

Он отметил, что за годы независимости различные госструктуры, как на центральном, так и на местном уровнях, принимали незаконные решения, которые нанесли колоссальный ущерб бюджету и интересу граждан. Однако привлечение к ответственности данных лиц практически невозможно, так как действуют они коллегиально.

– Исходя из этих соображений, в настоящее время проблематично привлечение к ответственности тех, кто голосовал за выделение денег из резервного фонда в деле о краже миллиарда, тех, кто голосовал за сдачу в концессию аэропорта, тех, кто дал добро на передачу собственности государства заинтересованным лицам и компаниям. В связи с этим мы предлагаем ввести уголовную ответственность для членов коллегиальных органов, которые путём принятия незаконных решений нанесли ущерб государству, – подчеркнул Стояногло.

Ранее мы писали, что Майя Санду и Игорь Гросу могут быть привлечены к уголовной ответственности за соучастие в “краже века”.

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