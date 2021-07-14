В Молдове могут ввести обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан

0

Данный вопрос обсуждался вчера на заседании Правительственного консультативного совета по вопросам общественного здоровья. Члены Совета изучили уровень распространения в Молдове производных штаммов – Delta, Delta+ и Lambda, которые намного более агрессивны по сравнению с предыдущими штаммами COVID-19.

Специалисты не исключают появления новых штаммов коронавируса из-за нарастающих волн заражения в государствах региона. В этом контексте была подтверждена важность активизации процесса иммунизации населения, поскольку это единственное решение для преодоления пандемического кризиса.

Кроме того, обсуждалась возможность введения обязательной вакцинации отдельных профессиональных категорий, деятельность которых предполагает непосредственный контакт с гражданами, пишет moldpres.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.