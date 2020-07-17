В Молдове могут установить более жесткое единообразное регламентирование выдачи небанковских потребительских кредитов для населения

В Молдове могут установить более жесткое единообразное регламентирование выдачи небанковских потребительских кредитов для населения

Игорь Додон провёл рабочую встречу с председателем Административного совета Национальной комиссии по финансовому рынку Валерием Кицаном. Стороны обсудили общую экономическую ситуацию в стране, положение дел в финансовом, банковском и небанковском секторе, рассмотрели проблемы, с которыми сталкивается данное государственное учреждение.

Отдельно они проанализировали ситуацию вокруг небанковских микрокредитов, которые довольно востребованы населением.

Вместе с тем, мы отметили, что в этом секторе наблюдается отсутствие системного подхода, граждане жалуются на неоправданно высокие процентные ставки и просят государство вмешаться в ситуацию. В связи с этим мы сегодня обсудили возможность установления более жёсткого единообразного регламентирования выдачи небанковских потребительских кредитов для населения, – сообщил глава государства.

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