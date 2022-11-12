В Молдове могут подорожать алкоголь и сигареты

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Проект бюджетно-налоговой политики на 2023 год, представленный для публичных консультаций, предусматривает повышение акцизной ставки на этиловый спирт на 15%. В то же время, размер акциза на табачные изделия увеличится на 25%.

В соответствии с проектом, акциз на этиловый спирт составит 138,89 леев. Также предлагается увеличить акцизы на табачные изделия, что обусловлено несколькими факторами. Среди них авторы проекта отмечают максимизацию бюджетных доходов, а также постепенное сокращение потребления этих продуктов. Министерство финансов также ссылается на обязательства Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, на квоты в соседних странах, на риски контрабанды, пишет ipn.md.

Согласно предложенному сценарию на 2023 год, размер акцизного налога увеличится на 25% для: сигарет с фильтром и без фильтра; табачных компонентов для устройств для потребления табака; папирос и сигар, содержащих табак; других сигарет и сигар, содержащих заменители табака.

Так, для папирос и сигар, содержащих табак, на 1000 штук предлагается акцизная ставка в 41%, но не менее 1198,75 леев. Для сигарет с фильтром – 793,75 леев (+13%), но не менее 1198,75 леев.

Данные изменения обеспечат дальнейший рост доходов в 2023 году в размере около 618 млн леев.

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