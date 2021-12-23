В Молдове массово закрываются предприятия

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В течение года в Молдове было создано 5 тысяч предприятий, а ликвидировано – 10,5 тысяч. Такие данные обнародовало Национальное бюро статистики.

Всего в республике числилось 50,5 тыс. предприятий, из которых лишь 36,5 тыс. – активных (72,2%), передает gagauzinfo.md. 42,4% (15,5 тыс.) действовавших в прошлом году предприятий занимались торговлей или ремонтом автомобилей, 10% (3,6%) – переработкой продукции, 9,9% (3,6 тыс.) – научно-технической деятельностью.

Абсолютное большинство из них (33,6 тыс. или 92,1%) находилось в частной собственности. Почти 1,5 тыс. (4%) владели иностранцы и лишь 585 оставались в собственности государства.

Порядка 2/3 предприятий страны сосредоточены в Кишинёве (свыше 23 тысяч) и в центре республики (5,6 тысяч), в то время как на юге лишь 1,9 тысяч.

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