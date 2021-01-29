В Молдове пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся организацией незаконной миграции (ВИДЕО)

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Сотрудники Пограничной полиции пресекли деятельность преступной группы, организовавшей канал нелегальной миграции. В ОПГ входили граждане Молдовы, Российской Федерации и Республики Беларусь.

Согласно данным полиции, участники группировки предлагали гражданам РМ за крупную сумму нелегально попасть и трудоустроиться в РФ. За свою “услугу” обвиняемые запрашивали 40 000-60 000 российских рублей.

Члены преступной группы размещали рекламу в социальных сетях и перевозили “клиентов” на автобусе в Российскую Федерацию, предъявляя на таможенных постах поддельные документы. Так, в конце прошлого года на границе остановили транспортное средство, в салоне которого находились граждане Молдовы, направлявшиеся в Российскую Федерацию. За рулём находился один из участников преступной группы, у которого обнаружили и изъяли документы с признаками подделки.

За организацию незаконной миграции задержанным лицам грозит штраф в размере 1 150-1 350 у. е. или лишение свободы от 5 до 7 лет с лишением права заниматься определённой деятельностью на срок от 3 до 5 лет.

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