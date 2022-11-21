В Молдове катастрофически не хватает дров. Их закупят у Румынии

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Для удовлетворения потребностей граждан, которые отапливают свои дома дровами, нужны ещё около 300 тысяч складометров древесины, а Moldsilva продала уже две трети объёмов, рассчитанных по спискам, представленным в мэрии. Об этом сообщила министр окружающей среды.

По её словам, это стало возможным благодаря тому, что те деревья, которые планировалось срубить в следующем году, вырубили сейчас. Чтобы пополнить необходимый объём, власти решили закупить дрова в Румынии, сообщает tv8.md.

– Осталось только, чтобы румынская сторона завершила внутренние законодательные процедуры и дальше перейдём к части подписания соглашения. Древесина из Румынии дороже, но мы ведём переговоры о существенной скидке. В наших интересах сократить вырубку, потому что восстановить лес гораздо сложнее. Лес отрастает за 25-30 лет, – отметила Родика Иорданов.

По оценкам Министерства окружающей среды, первые дрова из Румынии должны поступить к нам после 28 ноября. Речь идёт об объёме в 200 тысяч складометров, за который власти заплатят около 30 миллионов леев.

Министр также отметила, что запасы быстро заканчиваются, поскольку люди хотят делать их на ближайшие годы, а также поскольку наша страна не очень богата этим источником: лишь 11% территории Молдовы занимают леса.

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