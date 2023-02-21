В Молдове этой зимой отмечают низкие цены на клубнику

0

С самого начала января на полках плодоовощных отделов супермаркетов и фреш-бутиков Кишинёва можно найти свежую землянику садовую (клубнику). И импортную — греческую, и местную – её выращивают гидропонным методом несколько небольших молдавских ферм.

Розничная цена удивляет – в среднем 130-140 леев/кг ($7,2-7,7/кг). С 2020 года цены на зимнюю землянику в сетевом ритейле Молдовы значительно снизились по сравнению с допандемийным временем. Но до нынешнего года зимой они не опускались ниже 150-160 леев/кг ($8,5-8,8/кг). Фермеры-ягодники по этому поводу не особенно волнуются, так как уверены, что молдавская ранняя земляника из теплиц или плантаций открытого грунта – это совсем другой продукт с точки зрения местного потребителя. Тем не менее, психологически низкие цены зимней, преимущественно импортной ягоды, всё-таки влияют на старт продаж местной земляники.

По мнению сотрудников Ассоциации производителей ягод Pomușoarele Moldovei, аномально низкие цены на землянику зимой 2023 года – это следствие двух базовых причин. Первая – драматическое снижение покупательской способности молдаван, похоже, в данном случае речь идёт о долгосрочном тренде. Однако, с другой стороны, данный процесс имеет и обратную сторону в виде предложения импортной земляники невысокого качества, но по низкой цене (на которую, кстати сказать, вынуждены ориентироваться молдавские производители земляники на гидропонике).

Вторая причина удешевления зимней земляники в молдавской рознице – это наличие альтернативы, а именно, импортной голубики. Цена на неё выше минимум в полтора-два раза. Но соседство этих двух ягод на полках супермаркетов для целевого потребительского сегмента за последние два-три года стало привычным, и некоторые покупатели позитивно реагируют на хоть какое-то разнообразие.

Все это, по мнению специалистов ассоциации Pomușoarele Moldovei, наводит на базовый вывод. В нынешнем и последующих сезонах фермерам-ягодникам имеет смысл позаботиться об агротехнологических приёмах, способствующих как можно более раннему поступлению продукции на рынок, чтобы максимально приблизить сезон высоких продаж к межсезонью и периоду продаж экстра- ранней ягоды. Это относится как к землянике, так и к двум другим позициям «большой ягодной триады» Молдовы – малине и ежевике.

По экспертным оценкам, объём продаж ранней и поздней ремонтантной земляники ниже продаж этой ягоды в высокий сезон в четыре-пять раз. Но при этом средняя цена сезонной ягоды тоже ниже в два-три раза.

Источник

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.