В Молдове изъяли рекордную партию героина: обезврежена международная наркобанда

В Молдове изъяли рекордную партию героина: обезврежена международная наркобанда

Более 200 кг героина нашли на территории Молдовы правоохранители. В результате спецоперации была обезврежена международная преступная группировка. 

По данным источников портала deschide.md, в рамках уголовного дела были задержаны два гражданина Турции. Партию героина весом 235 кг должны были перевезти из Молдовы в Германию. Расследование длилось 8 месяцев. 

Согласно материалам дела, наркотики ввозили в Молдову небольшими количествами. Сегодня был обнаружен склад, в котором хранился героин. Подозреваемые намеревались перевезти “запрещёнку” в другое место.

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