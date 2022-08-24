В Молдове из-за низкого урожая держится высокая цена на сливу

0

С середины августа по мере нарастания процесса уборки сливы «осенних» сортов оптовые цены на эти фрукты стабилизировались и даже начали медленно расти. В конце второй декады месяца диапазон рабочих оптовых цен на сливу составлял 6-7 леев/кг. Это столько же, сколько в том же периоде на протяжении последних трёх лет.

Обычно конец лета, особенно в засушливые годы, – это период старта массовых экспортных поставок молдавской сливы на рынки стран ЕС и СНГ. В нынешнем году активный экспорт сливы в оба направления отсрочен. Российский рынок для молдавских трейдеров из-за эмбарго в данный момент недоступен. На белорусский рынок поставки невелики, так как местные покупатели выставляют для поставщиков из Молдовы неприемлемые условия. В Румынию и Польшу экспорт идёт, но пока не системный – сравнительно небольшие разовые поставки. По мнению трейдеров, процесс активизируется со второй недели сентября.

В конце августа в роли основных покупателей молдавской сливы выступает местный ритейл, а также производители консервов (пюре) и румынские заготовители сливы для дистилляции. Цены на промышленную сливу не очень велики – около 2,5-3 леев/кг, но они равны или чуть выше среднего уровня в последнем пятилетии.

Специалисты Федерации сельхозпроизводителей Молдовы FARM сходятся во мнении, что цены на сливу держатся на относительно приемлемом уровне по причине низкого урожая и, соответственно, такого же предложения. Согласно прогнозу представителей организации, в нынешнем году из-за засухи урожай сливы вряд ли превысит 70-80 тыс. тонн, то есть, он будет ниже на 20-30% урожая в обычные годы. При этом активная закупка сливы для закладки во фруктохранилища пока не ведётся – слишком велика неопределённость. На хранения закладывается лишь продукция под заключённые контракты на экспорт.

Источник

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.