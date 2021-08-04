В Молдове из-за ливней и града были уничтожены сотни гектаров урожая

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Ущерб был зарегистрирован в Фалештском, Сорокском, Криулянском, Теленештском, Каларашском, Глодянском, Рышканском, Сынжерейском, Унгенском, Дубоссарском районах и в Бельцах.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, в сёлах Прутень, Пырлица, Рисипень и Поповка Фалештского района в результате ливней, ветра и града было уничтожено около 403 га сельхозугодий, а в селе Рэуцел дождём смыло 500 га подсолнуха.

Ущерб из-за неблагоприятных погодных условий был также нанесён в сёлах Синешть, Мэгуреле, Кошень, Цыгира и Кондрэтешть Унгенского района. Так, в селе Синешть ветром сорвало около 100 листов шифера с крыш 12 домов и уничтожено около 557 га урожая, в том числе 15 га пшеницы, 340 га кукурузы, 202 га подсолнуха. В селе Мэгуреле ветром сорвало около 60 листов шифера с крыш 20 домов и местной гимназии. Кроме того, пострадали около 215 га сельхозугодий, в том числе 115 га кукурузы, 70 га подсолнуха, 20 га виноградников и 10 га люцерны.

Кроме того, ущерб был зарегистрирован в селе Кондрэтешть, где ветер сорвал около 164 листов шифера с крыш 4 домов, а также 22 листа шифера с крыши гимназии и 18 кв.м. металлочерепицы с крыши детского сада. Существенный ущерб был нанесён сельхозугодьям в Дубоссарах и Калраше. Так, согласно полученным данным, в сёлах Пырыта, Кошница и Дороцкая в Дубоссарах осадками было уничтожено 633 га урожая, а в сёлах Ходжинешть и Онишкань в Калараше – около 278 га.

Территориальные комиссии оценивают причинённый ущерб.

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