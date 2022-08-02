В Молдове из-за конкуренции на региональном рынке обрушились цены на раннюю сливу

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На прошлой неделе в Молдове оптовые цены на сливу снизились в среднем с 10 до 7 леев/кг. Это самый низкий уровень цен в конце июля за последние три года (в 2021 цена в этот период была выше на 42%, в 2020 – на 33%). Прогноз на краткосрочную перспективу негативен: скорее всего, средняя оптовая цена на молдавскую сливу будет медленно снижаться весь август, или, в лучшем случае, стабилизируется к середине месяца на уровне ниже нынешнего на 1-2 лея/кг.

Операторы фруктового рынка страны считают, что ситуация будет развиваться “по шаблону засушливого 2020 года”. В том году тоже случился обвал цен на сливу летних сортов – но на неделю позже, чем в нынешнем году. Затем оптовые цены весь август держались на стабильно низком уровне, их рост начался лишь с начала сентября, передает east-fruit.com.

Разница в том, что в отличие от 2020 года в 2022 урожай ранней сливы – высокий, а ее предложение со стороны сельхозпроизводителей – очень активное. Спрос на сливу со стороны трейдеров и переработчиков тоже есть, но предлагаемые ими цены на продукцию садоводов, увы, не радуют.

Как утверждают экспортеры, в данный момент на российском рынке оптовые цены на сливу сравнительно невысоки – $0,58-0,60/кг. Такой “ценовой потолок”, несмотря на немного снизившиеся к концу июля затраты на услуги транспортных компаний, оставляет молдавским садоводам и коммерсантам слишком маленькое пространство для рентабельной работы. А на европейском рынке молдавским экспортерам приходится “подныривать” под планку оптовых цен ($0,41-0,43/кг) на сливу из Украины и Польши. Даже в Румынии сливе из Молдовы приходится конкурировать с аналогичной местной продукцией, зачастую – тех же сортов, а также со сливой из Сербии. Представители молдавских организаций сельхозпроизводителей считают, что такая ситуация продлится до сентября, когда традиционно начинается массированный экспорт сливы из Республики Молдова в Румынию.

На внутреннем свежем рынке Молдовы розничные цены на сливу пока держатся в сравнительно высоком и широком диапазоне — 12-18 леев/кг. Вероятно, картина мало изменится до конца текущего месяца, как минимум – благодаря большому разнообразию предлагаемого товара в плане сортов и качества (калибра).

Молдавские переработчики летнюю сливу принимают без ограничения по количеству (видимо, предполагая, что урожай осенней сливы, особенно поздних сортов, будет существенно ниже прошлогоднего и среднестатистического пятилетнего уровня – 110 тыс. тонн). Однако, нынешний уровень закупочных цен на промышленную сливу урожая-2022 – около 2,2 лея/кг, в фермерском саду – пока сильно ниже максимального уровня в последнем пятилетии (4,4 лея/кг).

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