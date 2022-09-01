В Молдове испытают новую систему диагностики мостов

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ГП «Администрация автомобильных дорог» объявила, что совместно со студентами факультета урбанистики и архитектуры Технического университета Молдовы планирует протестировать новое оборудование для диагностики мостов и статических и динамических нагрузок.

Система BDI (Bride Diagnostics Inc.) является лидером в области испытаний, диагностики и мониторинга конструкций автомобильных, железнодорожных и пешеходных мостов. Она была подарена в 2015 году факультету урбанистики и архитектуры ТУМ, пишет moldpres.md.

С помощью BDI можно провести расширенную оценку дорожной инфраструктуры, оценку состояния настила моста, провести пробное нагрузочное тестирование, коррозионную диагностику, вибрационные испытания и т. д.

В ведении ГП «Администрация автомобильных дорог» находятся 870 мостов.

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