В Молдове грипп унёс жизни ещё двух человек

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Вследствие заражения этим вирусом скончались двое мужчин в возрасте 54 и 52 дет. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.



В первом случае речь идет о “флуроне” – сочетание вируса гриппа и вируса SARS-CoV-2. О летальных исходах было сообщено в Национальное агентство общественного здоровья, ведется расследование.

– Риск заражения гриппом и другими острыми вирусными респираторными инфекциями можно снизить, соблюдая профилактические меры, такие как: избегать скопления людей; носить защитную маску, особенно в общественном транспорте и других местах скопления людей; держаться на расстоянии от людей с респираторными симптомами; регулярно проветривать помещения; соблюдать гигиену рук, этикет кашля и чихания; сделать прививку от гриппа, – говорится в сообщении Минздрава.

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