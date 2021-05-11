В Молдове формируется новая общественная сила — «Народный союз»

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Общественная платформа «Народный союз» формируется в Молдове в настоящее время — об этом было объявлено в Комрате 11 мая 2021 года в ходе специальной пресс-конференции с участием авторитетных общественных деятелей автономии, депутатов Народного собрания Гагаузии, представителей духовенства и молодёжных лидеров.

Как сообщил на пресс-конференции от лица общественных сил Гагаузии основатель Народного антикризисного штаба (НАШ) Виктор Петров, в ближайшие дни будет проведено учредительное собрание Общественной платформы «Народный союз». Петров подчеркнул, что в данный момент «начат официальный процесс единения народных патриотических сил Молдовы».

– О факте образования платформы «Народный союз» будет объявлено дополнительно, по итогам учредительного собрания этой структуры. Далее будут инициированы переговоры совета Общественной платформы «Народный союз» с авторитетными промолдавскими политическими партиями о формировании Единого патриотического блока. Мы объединим силы, выступим общим фронтом, выразим свою народную волю и сделаем всё, что от нас зависит, чтобы патриотические силы получили в новом парламенте конституционное большинство. Имея конституционное большинство, патриоты Молдовы смогут сформировать суверенное молдавское правительство и начать процесс возрождения страны с учётом её многовековых традиций, вернуть преподавание истории Молдовы, укрепить статус молдавского и русского языков, сделать всё возможное для стремительного роста экономики, улучшения жизни граждан и возвращения тёплых отношений с историческими друзьями — Россией и другими странами ЕАЭС, – заявил Петров.

Он также сообщил, что основанием для единения патриотически настроенных общественных сил стали деструктивные процессы, проводимые в стране усилиями прорумынских партий.

– Жители Гагаузии с большим беспокойством наблюдают за происходящими в стране событиями. Прорумынские политики стремятся захватить полную власть в стране. Новый президент Молдовы уже в открытую говорит о важности объединения сил с Румынией и о партнёрстве с НАТО, выступает за вывод миротворческих сил России, публично высказывается в поддержку нетрадиционных ценностей и участвует в маршах солидарности ЛГБТ». Прозападные партии и политики при поддержке ряда посольств прямым образом вмешиваются в деятельность Конституционного суда, пренебрегают устоями Конституции, трактуют на свой лад судебные решения — всё это ставит под прямую угрозу суверенитет и государственность Республики Молдова. Прикрываясь словами и лозунгами о важности европейской интеграции и европейских ценностей, нас планомерно ведут в состав Румынии, где все мы окажемся «второсортными» людьми и, как высказался один румынский дипломат, «обладателями примитивного молдовенизма», — отметил Виктор Петров.

Он напомнил, что скоро в Молдове состоятся парламентские выборы, которые являются решающими для нашей Родины.

– Румынские политические силы и разного рода псевдопатриоты и партии намереваются всеми правдами и неправдами провести в молдавский парламент своих ставленников и сформировать большинство. Формирование прорумынского большинства приведёт к назначению правительства, которое будет выполнять все указания Румынии. Фактически вся вертикаль власти в нашей стране — парламент—президент—правительство — окажется под полным внешним управлением!. Начнётся новый этап тотальной румынизации и, по примеру Украины, реализуется план по зачистке всего, что связано с национальной самобытностью и «русским миром». Это может привести к непредсказуемым последствиям, гражданскому конфликту и тотальному хаосу! С учётом вышесказанного, мы, представители молдавского народа, призываем всех патриотов, всех, кто ценит свою Родину и народ, объединить силы! Всем нам, как в далёком 1941 году, в преддверии решающих событий важно сформировать единый фронт — фронт победы, — добавил Петров.

Основатель НАШ рассказал, что на протяжении последнего времени в стране планомерно проводилась работа по объединению промолдавских сил и формированию Общественной платформы «Народный союз».

– Движение уже включает сотни тысяч единомышленников, проживающих в Гагаузии, Приднестровье, в целом по всей территории Молдавии, а также патриотов, которые пребывают за пределами нашей Родины. Считаем, что пришло время значительно расширить наши силы, публично заявить о себе и, объединив усилия с промолдавскими политическими партиями, сделать всё возможное, чтобы Единый патриотический блок получил в парламенте Молдовы конституционное большинство. Это позволит предотвратить захват страны прорумынскими силами, значительно укрепит государственность и духовно-нравственные основы страны, остановит сценарий тотального хаоса и развала нашей Родины! Сегодня ещё можно предотвратить опасные события, завтра уже может быть поздно, — заключил Виктор Петров.

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