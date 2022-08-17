В Молдове фиксируют беспрецедентно высокие цены на арбузы

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Вопреки многолетней тенденции, цены на арбуз в первой половине августа в Молдове не снизились, а выросли на 20-25% – в среднем с 4 до 5 леев/кг в оптовой торговле. В сетевом ритейле цена на товар удваивается, в рыночной рознице отрыв от средней оптовой цены составляет 25-35%.

В середине августа этого года арбузы оптом продаются на 15-20% дороже, чем в засушливом 2020 году. Однако тогда августовский уровень средних оптовых цен был сравнительно высоким, но стабильным три недели и на непродолжительный период снизился в начале сентября. В 2022 рыночная динамика, видимо, будет иной. Трейдеры считают, что оптовая цена на арбуз в Молдове будет расти (возможно – не очень быстро и сильно) весь август и большую часть сентября. В этом месяце прошлого года из-за низких закупочных цен, не покрывающих затраты на производство и уборку, урожай арбуза на некоторых полях был запахан.

Прогноз высоких цен на арбуз в августе-сентябре 2022 года основывается на трёх предпосылках. Основная – сокращение площадей под арбузы на 45-50% (по экспертным оценкам – с 1,5 тыс. га в 2021 до 750 га в 2022). Продавцы ресурсов для сельского хозяйства отмечают, что в марте, когда обычно реализуется 40-45% семян под посев текущего года – спрос на семена арбуза, считающегося продуктом не первой необходимости, упал почти до нуля.

Другой фактор поддержки августовских цен на арбуз в Молдове на беспрецедентно высоком уровне – экспорт в Украину. В физическом выражении он невелик из-за того, что товарные ресурсы по указанной выше причине малы. Но высокий уровень оптовых цен на арбуз в соседней стране (в среднем около $0,55/кг) позволяет трейдерам поставлять на украинский рынок молдавский арбуз среднего и высокого качества (полосатые плоды более 10 кг) по цене значительно выше средней, сложившейся в августе на рынке Молдовы.

Наконец, прогноз высокого спроса и цен на арбуз во второй половине августа и первой половине сентября специалисты увязывают с потенциально низким урожаем столового винограда осенних сортов. Обычно в сентябре, когда в Молдове начинается массовая уборка винограда, он отчасти замещает на внутреннем рынке арбуз. В текущем году, вероятно, этот процесс будет не очень явным.

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