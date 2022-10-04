В Молдове ежегодно выявляют около 5 тыс. человек с серьезными проблемами психического здоровья

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Ежегодно первично выявляются около 5 тыс. человек с серьезными проблемами психического здоровья. В настоящее время около 80 тыс. человек имеют проблемы с психическим здоровьем и тяжелые расстройства, и которые находятся на учете у специалиста по психическому здоровью.

В то же время было установлено, что в 2020 году психическое и поведенческое расстройство было основной причиной инвалидности. Заведующая кафедрой психического здоровья, медицинской психологии и психотерапии ГУМФ, представитель молдавско-швейцарского проекта Mensana Яна Кихай заявила, что реформа служб психического здоровья началась в 2014 году. До реформирования, психиатрическая помощь предоставлялась в трех психиатрических больницах, а амбулаторная помощь представлялась психиатрами консультативных отделений, передает ipn.md.

Служба психиатрической помощи начала развиваться с появлением в каждом районе общественных центров психического здоровья. В настоящее время существует 40 таких центров, финансируемых НКМС, а также три психиатрических больницы. Проблемы связаны с нехваткой человеческих ресурсов. Ведь в настоящее время на сто тысяч населения, приходится два психиатра, а в среднем по Европе – пять. Есть районы, где нет врача-психиатра.

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