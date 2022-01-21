В Молдове ежегодно регистрируют более 3 тысяч случаев отравления химическими веществами

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Из них более трети приходятся на лекарственные отравления. За ними следуют алкогольные интоксикации, которые составляют почти 30%.

Согласно данным Национального агентства общественного здоровья, с 2013 года в стране преобладают случаи отравлений лекарствами. Специалисты отмечают, что количество острых отравлений возрастает в праздничные дни. Так, за первые две недели года зарегистрирован 51 подобный случай. Большая часть из них приходится на попытки свести счёты с жизнью, пишет radiochisinau.md.

За отравлениями медикаментами и алкоголем следуют отравления угарным газом вследствие использования неисправных печей, газовых установок, несоблюдения правил при изготовлении вина и т.п.

Специалисты советуют гражданам держать лекарства вне досягаемости несовершеннолетних и людей в состоянии алкогольного опьянения. Также население призывают не принимать медикаменты без консультации врача, строго соблюдать указанные дозы, не запивать лекарства алкоголем и т.д.

В случае возможного отравления следует незамедлительно вызвать скорую помощь по номеру 112.

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