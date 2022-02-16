В Молдове ежегодно рак диагностируется у более 100 детей

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На сегодняшний день около 400 детей с раковыми заболеваниями находятся на учёте в Онкологическом институте.



Наиболее многочисленными являются случаи лейкемии, следуют опухоли головного мозга, затем опухоли мягких тканей, рак костей, лимфомы. Об этом сообщила заведующая Отделением детской онкогематологии Наталья Лисица, передаёт ipn.md.

– В 2021 году мы взяли на первичный учёт 88 детей со злокачественными опухолями. В настоящее время на учёте в Онкологическом институте находятся от 400 до 450 детей с раковыми заболеваниями, которые находятся под наблюдением и на лечении. Каждый из них, как минимум, один раз в год проходит обследование – отметила она.

В настоящее время в Отделении детской онкогематологии находятся 30-35 детей с учётом выписок и госпитализаций. В среднем, еженедельно около 40 детей находятся на лечении, уточнила Наталья Лисица. Из-за большой миграции, число больных детей постоянно меняется. Некоторые из них уезжают со своими родителями за границу. По данным международной статистики, ежегодно растёт число случаев рака у детей, в том числе случаи опухолей у детей.

– Рак у детей разнообразен. У нас зарегистрировано более 20 видов опухолей. Благодаря лечению, которого мы проводим в Онкологическом институте, уровень выживаемости, например, при острых лейкозах, составляет до 80%. Есть страны, где этот показатель составляет 20-30%, – отметила Наталья Лисица.

По её словам, международный день детей, больных раком – это мероприятие, призванное повысить осведомленность общества с целью поддержки больных детей, чтобы подарить им как можно больше положительных эмоций. Врачи Онкологического института передали послание с поддержкой родителям, которые вместе с детьми несут бремя химиотерапии, лучевой терапии, хирургических вмешательств.

– Вы должны быть сильными, вас поддерживают онкологи, настоящие профессионалы с большой душой, служба помощи психолога, которая поддерживает и поощряет вас в трудные моменты, через которые вы проходите на протяжении всего лечения. Завтрашний день никто не гарантирует, и часто нет второго шанса. Жизнь может измениться мгновенно. Но вместе мы добьемся успеха, будем сильнее, – отмечают врачи.

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