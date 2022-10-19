В Молдове есть 218 тысяч доз вакцины против гриппа

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В нашу страну доставлено 218 тысяч доз вакцины против гриппа. Партия из 188 тысяч доз была закуплена из средств фонда профилактических мероприятий Национальной медицинской страховой компании, а ещё одна партия, из 30 тысяч доз, была безвозмездно передана Республике Молдова Целевой группой по глобальному здравоохранению на основании подписанного соглашения между Министерством здравоохранения и соответствующей организацией.

Состав вакцины соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения для северного полушария сезона 2022-2023 гг. По данным Минздрава, обе полученные партии хранятся на складе вакцин при Национальном агентстве общественного здоровья. Дозы распределяются в центры здравоохранения, а затем и в государственные медико-санитарные учреждения страны для иммунизации детей и взрослых из групп повышенного риска заболевания, а также профессиональных контингентов. Кампания по вакцинации от сезонного гриппа будет начата в ближайшее время.

Министерство отмечает, что иммунизация является самым безопасным и эффективным методом профилактики заболеваний гриппом. Как и в предыдущий сезон, рекомендуется одновременная вакцинация против гриппа и инфекции COVID-19, передаёт moldpres.md.

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