В Молдове двоих иностранцев приговорили к 8 годам тюрьмы за шантаж

В Молдове двоих иностранцев приговорили к 8 годам тюрьмы за шантаж

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам направила в суд дело двух граждан Азербайджана.

По данным следствия, летом прошлого года обвиняемые вымогали у мужчины из Бельц 10 тысяч евро. Организатором шантажа был 39-летний заключённый, находившийся под предварительным заключением за убийство и грабёж. Потерпевшая сторона успела передать вымогателям 60 000 леев.

Суд приговорил обоих иностранцев к 8 годам лишения свободы и обязал каждого выплатить по 100 000 леев штрафа.

После отбывания срока наказания в Молдове граждане будут экстрадированы в Азербайджан.

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