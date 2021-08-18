За последние сутки в Молдове двое мужчин погибли от удара током

За последние сутки в Молдове двое мужчин погибли от удара током

Трагедии произошли накануне в Ниспоренском и Сынжерейском районах.

В первом случае речь идёт о 54-летнем жителе села Бурсук Ниспоренского района. Выполняя сварочные работы, он случайно задел кабель и получил удар током. Врачам не удалось его спасти, передаёт deschide.md.

Второй случай произошёл в Сынжерей. 60-летний мужчина ремонтировал свой автомобиль и случайно прикоснулся к неисправному удлинителю. От удара током он скончался до приезда скорой помощи.

Обстоятельства обоих инцидентов выясняются.

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