В Молдове двое иностранцев шантажировали мужчину. Одного из них задержали, второй – в розыске

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Двое граждан Азербайджана угрожали пистолетом 45-летнему гражданину Турции.

По данным Бюро по миграции и убежищу, злоумышленники забрали у потерпевшего автомобиль Range Rover и вымогали 1,6 млн леев под предлогом долга. Один из мужчин ранее был осуждён за попытку убийства, пишет protv.md.

На прошлой неделе один из подозреваемых был задержан. Его сообщник числится в международном розыске, так как успел покинуть территорию Молдовы.

За содеянное подозреваемым грозит от 5 до 7 лет лишения свободы и штраф от 42 500 до 67 500 леев.

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