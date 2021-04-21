В Молдове двое иностранцев шантажировали мужчину. Одного из них задержали, второй – в розыске

Двое граждан Азербайджана угрожали пистолетом 45-летнему гражданину Турции.
По данным Бюро по миграции и убежищу, злоумышленники забрали у потерпевшего автомобиль Range Rover и вымогали 1,6 млн леев под предлогом долга. Один из мужчин ранее был осуждён за попытку убийства, пишет protv.md.
На прошлой неделе один из подозреваемых был задержан. Его сообщник числится в международном розыске, так как успел покинуть территорию Молдовы.
За содеянное подозреваемым грозит от 5 до 7 лет лишения свободы и штраф от 42 500 до 67 500 леев.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии