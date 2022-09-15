В Молдове дожди снижают экспортные шансы винограда поздних сортов

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Сентябрьские осадки, прошедшие в большинстве районов Молдовы, отрицательно повлияли на качество столового винограда поздних сортов. Виноградари отмечают, что на плантациях винограда основного экспортного сорта «Молдова» начался «крекинг» – растрескивание (с последующего перспективой гниения) ягод. Особенно этому процессу подвержены неорошаемые плантации – их подавляющее большинство, на них из-за засухи велик процент плохо сформировавшихся гроздьев с мелкими ягодами. Данное обстоятельство ухудшает перспективы экспорта «Молдовы» на рынки европейских стран.

С учетом этого, опять активизировались контакты между виноградарями и виноделами. Так, по свидетельствам представителей виноградарских ассоциаций, на данный момент как минимум четыре крупных винодельческих предприятия юга Молдовы заявили о намерении закупать на переработку виноград столовых сортов. При этом вероятнее всего, речь идет о его перегонке в спирт, а не приготовлении вин. Но пока виноград «Молдова» не набрал высокую сахаристость, что снижает его ценность для виноделов, передает east-fruit.com.

Также, по всей видимости, в текущем году виноделы будут принимать столовый виноград в значительном количестве и по более-менее приемлемой цене лишь у своих традиционных агропартнеров – поставщиков винограда классических винных сортов. На данный момент уровень цен даже на такое сырье пока не очень высок – порядка 6-7 леев/кг. Соответственно, прогноз низких цен на «Молдову» для переработки пока сохраняет актуальность.

Вместе с тем со второй недели сентября появились предпосылки для роста цен на промышленный виноград невысокого качества. По словам операторов рынка, некоторые винодельческие компании Молдовы возобновили широкомасштабный экспорт бюджетного вина на белорусский рынок.

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