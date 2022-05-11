В Молдове дорожает картофель

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За последние две недели, по данным мониторинга EastFruit, средняя оптовая цена на картофель урожая прошлого года на молдавском рынке увеличилась с $0,32/кг до $0,37/кг. В тот же период прошлого года цена была ниже на 45-50%.

Операторы плодоовощного рынка страны утверждают, что динамичный рост цен на прошлогодний картофель с начала мая, особенно заметный на фоне ценовой стагнации большую часть апреля, происходит из-за двух основных причин. Первая – ощутимое сокращение рыночного предложения картофеля урожая-2021, особенно приемлемого качества. Торговля картофелем сместилась с открытых городских рынков в супермаркеты, которые предлагают мытые клубни в качественной потребительской фасовке, но по довольно высокой розничной цене – 14-17 леев/кг ($0,74-0,95/кг).

Вторая причина подорожания – не очень позитивные прогнозы на урожай молодого картофеля с плантаций открытого грунта. В ближайшее время, судя по метеосводкам, в Молдове резко потеплеет. Резкий переход «из зимы в лето» обычно приводит к замедлению роста корнеплодов и картофеля. Возможно, прогнозируемая высокая атмосферная температура не скажется резко отрицательно на состоянии картофельных полей, особенно орошаемых и накрытых агрилом. Однако появляется риск поступления на рынок в самом начале сезона молодого картофеля мелкого, в небольшом количестве и, видимо, по высокой цене.

Кстати, на прошлой неделе в стране стартовал сезон продаж картофеля из теплиц южных районов страны. Мелкооптовые цены – высокие: 22-25 леев/кг ($1,17-1,33/кг). В прошлом году ранний картофель местного производства появился в продаже в середине мая, по цене 18-19 леев/кг ($1,01-1,07/кг).

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