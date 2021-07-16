В Молдове девять человек пострадали от жары с начала недели

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В период с 12 по 16 июля в Службу скорой медицинской помощи поступило 9 обращений в связи с тепловыми и солнечными ударами.



По данным ведомства, с начала летнего сезона в Молдове от жары пострадал 61 человек, 15 из них потеряли сознание. С мая по июль в Кишинёве было зарегистрировано 11 солнечных и тепловых ударов, в северных районах – 13 случаев, в центральных – 18, на юге – один, а в Гагаузии – 3.

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