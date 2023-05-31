В Молдове дешевеет ранняя черешня

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На текущей неделе на рынках Кишинёва и южных городов Молдовы появилась местная ранняя черешня (сортов Early Lory, Early Red, Early Sweet, Rita, Vera). По информации EastFruit, продукция продаётся только микроскопическим оптом и в розницу, цена – 60-100 леев/кг.

Визуально плоды почти идентичны испанской и греческой продукции, которая заметно крупнее явно местной фермерской черешни («кожица да косточка»), из-за чего возникает подозрение, что под видом ранней молдавской черешни предлагается импорт. Однако хорошая свежесть продукции и то, что она предлагается в деревянных ящиках «не первой свежести», располагают к выводу, что выращена она всё-таки в хозяйствах юга Молдовы и в Приднестровье (где, по наблюдениям экспертов, есть сады экстраранней черешни).

За неполные три недели черешня, преимущественно импортная, в рознице подешевела примерно втрое. Рыночные торговцы считают, что процесс снижения цен продолжится, так как с середины будущей недели в южных районах страны начнётся массовая уборка ранней черешни. Массовой её можно будет назвать условно. Промышленных садов черешни ранних сортов совсем немного, и, по наблюдениям специалистов федерации FARM, урожайность ранней черешни из-за относительно прохладной весны и осадков в период опыления, в лучшем случае будет средней.

Есть ещё один существенный факт. На прошлой неделе в большинстве районов Молдовы выпал град. Черешневые сады пострадали несильно, у этой культуры большая листовая масса, прикрывающая плоды. Однако потери качества возможно есть. По этой причине, а также из-за того, что ранняя молдавская черешня продается только на небогатом местном рынке, цена на продукцию едва ли будет высокой.

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