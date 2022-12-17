В Молдове действует “жёлтый” код метеоопасности в связи с туманом

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Метеорологи объявили на период с 16 по 17 декабря “желтый” код метеоопасности в связи с туманом. Средняя температура воздуха снизится на 5-7 градусов, а максимальная – на 10 градусов.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в указанный период на территории страны ожидается туман, видимость составит 200 м и менее. Кроме того, 18 и 19 декабря ожидается резкое похолодание.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила и о повышении уровня воды в Днестре, что может привести к подтоплению сельскохозяйственных угодий. Так, из-за выбросов воды из Днестровского водохранилища (р. Днестр) до 1500 м3/с в секторе с. Наславча – г. Дубоссары уровень воды повысится на 2.0-4.5 м.

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