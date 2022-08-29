В Молдове цены на персик держатся за счёт продаж на консервные фабрики и небольшой активизации экспорта

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В конце августа нынешнего года средний уровень оптовых цен на персик установился на отметке 10 леев/кг. Любопытно, что, судя по данным мониторинга EastFruit, в этой точке в этот период сходятся линии ценовых графиков за три года из последних четырех (лишь в 2020 средняя цена на персик в национальной валюте была чуть ниже – 9 леев/кг). В долларовом исчислении расклад иной – из-за девальвации лея в 2022 году цена на персик на $0,02-0,04/кг ниже среднего уровня за упомянутый период. Тем не менее, специалисты организаций сельхозпроизводителей считают, что в текущем сезоне «ситуация складывается не самым худшим образом».

Во-первых, несмотря на засуху, урожай персика – около 16-18 тыс. тонн с 3,9 тыс. га — близок к среднему показателю за пятилетие (порядка 20 тыс. тонн). Во-вторых, несмотря на то обстоятельство, что качество персика среднеспелых сортов по большей части было невысоким, цены на такую продукцию не упали– как это неоднократно случалось в прежние сезоны.

В конце июля и большую часть августа минимальная цена на персик низкого и среднего качества держалась на относительно высоком уровне благодаря тому, что напряжение с внутреннего «свежего рынка» снимал сектор переработки. В этот период две-три местные консервные фабрики резко увеличили закупку персика – до нескольких тысяч тонн (в сезоны с низким предложением этого сырья его заготовка ограничивалась сотнями тонн). При этом фабрики платили за персик на переработку по 4-4,5 леев/кг. Для года с большими сырьевыми потоками – это хорошая цена, в сходные сезоны она обычно на 30-40% ниже.

Персик среднеспелых и поздних сортов в нынешнем году благодаря небольшим июльским и августовским осадкам в некоторых районах добрал хороший вес и размер. Хозяйства, получившие плоды высокого качества, заложили их во фруктохранилища. До недавних пор этот товар продавался в основном в магазинном ритейле Молдовы. Лишь небольшие партии персика из хранилищ экспортировались на белорусский и румынский рынки. Однако на текущей неделе экспортные поставки по этим направлениям немного активизировались, что дает фермерам какую-то надежду на повышение спроса и цен на персик в сентябре.

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