В Молдове цены на брикеты из биомассы выросли вдвое

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Энергетический кризис подталкивает молдаван к поиску альтернатив. Спрос на твердое биотопливо значительно увеличился после повышения цен на газ и электроэнергию. Однако производители пеллет и брикетов из биомассы сталкиваются с нехваткой сырья и более высокими затратами. Поэтому они повысили цены в два раза. Если прошлой зимой тонна брикетов продавалась за 3200 леев, то сейчас цена достигает 6000-7000 леев.

Производитель из города Унгены изготавливает топливные пеллеты и брикеты из лузги подсолнечных семечек и древесных опилок. Компания должна ежемесячно поставлять тысячу тонн твердого биотоплива государственным учреждениям, с которыми у нее заключены контракты. Кроме того, производитель получает все больше и больше запросов от частных потребителей, передает ipn.md.

– Спрос значительно повысился и мы опасаемся, что не сможем с ним справиться. Люди поняли, что грядет суровая зима, и биомасса – это альтернатива, которая может их спасти, – сказал предприниматель.

Самая большая проблема производителей – это нехватка сырья.

– Лузгу подсолнечных семечек мы покупаем у маслозаводов, но они нам дают ее в малом количестве, потому что тоже производят пеллеты и брикеты. Мы и солому не можем найти из-за засухи. Люди не заинтересованы в ее продаже, они не понимают, что эти отходы могут быть использованы нами. А продающие солому просят довольно высокие цены, – поясняет бизнесмен.

Другой производитель биомассы из села Думбрэвица Сынжерейского района, убежден, что цены продолжат расти, потому что себестоимость продукции беспрецедентно возросла. В прошлом году экономический агент потратил около трех тысяч леев на каждую тонну биотоплива, а в этом году затраты превысили четыре тысячи леев на тонну. Он отметил, что в этом году спрос увеличился на 30% и в этих условиях власти должны более активно поддерживать производителей энергоресурсов из биомассы.

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