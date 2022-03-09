В Молдове будут работать четыре мобильных полицейских пункта

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На территории страны будут работать четыре мобильных центра Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ). Они будут находиться вблизи наиболее востребованных КПП на границе с Украиной.

Сотрудники полиции будут информировать граждан Украины о центрах размещения, а также о транзитных маршрутах. В то же время ведомство объявило, что принимает дополнительные меры по обеспечению общественного порядка и безопасности в связи с увеличением количества людей, прибывающих в Молдову, передает moldpres.md.

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