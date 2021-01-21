В Молдове будет введён Единый реестр изъятых преступных активов

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Агентство по взысканию преступных активов при Национальном антикоррупционном центре введёт единый реестр, в котором будет содержаться обобщённая информация об изъятых преступных активах. Ожидается, что использование этой базы данных повысит уровень информационной безопасности и эффективность деятельности сотрудников Антикоррупционной прокуратуры по возвращению активов, добытых преступным путём.

По данным Национального агентства по борьбе с коррупцией, прокуратура, судебные приставы, Государственная налоговая служба и суды будут передавать информацию о недоступных криминальных активах, конфискованных и возвращённых в Агентство по возврату имущества, добытого преступным путём (ARBI), которое внесёт их в общую базу. Реестр был недавно представлен в Центре защиты персональных данных и получил положительное заключение о внедрении, пишет moldpres.md.

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