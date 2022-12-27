В Молдове будет введена новая энергетическая маркировка

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Категории энергетической маркировки ЕС будут постепенно адаптированы для внедрения более понятной шкалы от А до G в результате появления на рынке более энергоэффективной продукции, которая является более простой для понимания.

Энергетический класс (А) будет означать класс самой высокой энергоэффективности, (G) – самую низкую энергоэффективность. Цвет – от зелёного (наибольшая энергоэффективность) до красного (наименьшая энергоэффективность). Стрелки определяют энергоэффективность для определённого заданного уровня.

Помимо реклассификации энергоэффективности рассматриваемого продукта, меняется и внешний вид новой маркировки. Она будет содержать более чёткие и современные значки. Ещё одно изменение – QR-код в правом верхнем углу новых маркировок. Сканируя его, потребители смогут найти дополнительную информацию о товаре, такую как данные о размерах, конкретных функциях или результатах тестирования, в зависимости от устройства.

Как и на старой маркировке, на реклассифицированной указывается не только класс энергоэффективности. Например, в случае посудомоечной машины, маркировка позволяет узнать количество литров воды за один цикл работы, продолжительность цикла и потреблённой энергии в зависимости от заданной программы.

По данным агентства, новая энергетическая маркировка, которая должна быть принята в рамках министерского совета Энергетического сообщества, позволит потребителям быть лучше информированными при выборе товаров для дома. Таким образом, она поможет им сократить затраты на электроэнергию и способствовать сокращению выбросов углекислого газа.

Агентство по энергоэффективности обращает внимание потребителей на то, что, выбирая бытовую технику с более высокой степенью эффективности, они могут значительно снизить потребление электроэнергии и, таким образом, сэкономить существенные суммы денег. Переход от более низкого к более высокому энергетическому классу снизит потребление почти на 20%, передаёт ipn.md.

Исследование „Энергопотребление в домохозяйствах в 2021 году”, проведённое Национальным бюро статистики, показывает, что большинство потребителей знают наиболее важные характеристики бытовой техники с точки зрения энергоэффективности и воздействия на окружающую среду. Однако, согласно анализу, несмотря на знания об энергетическом классе, на момент покупки товара основной характеристикой выбора является его цена (66,2% домохозяйств), за которой следует название производителя (14,7%). Только 13,3% ориентируются на энергетический класс, к которому относится выбранный продукт. А 5,8% потребителей полагаются на отзывы других покупателей (родственников, знакомых, консультантов и т. д.).

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