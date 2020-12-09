В Молдове будет создано Агентство военной науки и памяти

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Решение об организации и функционировании Агентства военной науки и памяти было одобрено сегодня членами правительства. Это будет административный орган, который будет подчиняться Министерству обороны. Агентство будет создано путем слияния ГУ «Центр военной культуры и истории» и Центра стратегических исследований в области обороны и безопасности при Военной академии Вооруженных сил «Александру чел Бун».

Агентство военной науки и памяти должно будет разработать и обеспечить реализацию государственной политики в области военной науки, научных исследований в области безопасности и обороны, памяти и военной истории, соблюдение режима захоронений и военных мемориалов. Новое ведомство будет выполнять функции в следующих областях: военная наука, научные исследования в области национальной безопасности, обороны и военной истории; военная память, продвижение национальных и международных исторических ценностей и традиций; государственный контроль за режимом захоронений и военных памятников, пишет moldpres.md.

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