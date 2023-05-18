В Молдове будет создана Миссия партнёрства Европейского союза

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Комиссия по чрезвычайным ситуациям РМ одобрила создание Миссии партнёрства Европейского союза в Республике Молдова (EUPM Moldova) под эгидой Общей политики безопасности и обороны (CSDP). Она будет способствовать укреплению устойчивости сектора безопасности Молдовы в области управления кризисами и гибридными угрозами, включая кибербезопасность и противодействие действиям извне по манипулированию информацией и иностранному вмешательству.

Соответствующее решение было принято вчера. В нём отмечается, что до тех пор, пока не будет согласовано и подписано Соглашение с ЕС о статусе миссии, его сотрудники, помещения, активы и средства будут пользоваться привилегиями и иммунитетом, применимыми к дипломатическим представительствам.

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