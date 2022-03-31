В Молдове будет создан Национальный парк «Нижний Днестр»

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«Nistrul de Jos» будет вторым крупным парком после Национального парка «Orhei».

Парк будет создан для охраны наземного и водного географического пространства Молдовы с разнообразными ландшафтами и природными комплексами, местными видами растений и животных национального и международного значения. Территория также предназначена для научной, рекреационной, хозяйственной, культурно-познавательной и просветительской деятельности, пишет moldpres.md.

Площадь Национального парка «Нижний Днестр» – 61 883,99 га. Территория включает несколько населённых пунктов в районах Штефан-Водэ и Каушаны, а также четыре населённых пункта на левом берегу Днестра.

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