В Молдове будет создан Госреестр учёта вакцинации от COVID–19

0

Члены временно исполняющего обязанности кабинета министров накануне одобрили создание Государственного реестра учёта вакцинации от COVID-19. Согласно документу, будет разработана автоматизированная информационная система, которая будет содержать информацию о пациентах, прошедших вакцинацию против коронавируса, включая введённые им препараты. Реестр также позволит записываться на вакцинацию.

Доступ к данным реестра будет у сотрудников Минздрава, НАОЗ, НМСК, поставщиков медицинских услуг, медицинских подразделений органов местного публичного управления, Службы информационных технологий и кибербезопасности, Главного инспектората Пограничной полиции. Администратором будет назначена Служба информационных технологий и кибербезопасности.

С помощью реестра Главный инспекторат Пограничной полиции будет обеспечивать мониторинг граждан Республики Молдова, вакцинированных против COVID-19. Таким образом, копии свидетельств о вакцинации будут отправлены для надзора НАОЗ.

Реестр будет зарегистрирован как государственная собственность, будет находиться в ведении Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты и будет принадлежать Национальному агентству общественного здравоохранения, пишет moldpres.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.