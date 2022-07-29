В Молдове будет создан Фонд снижения энергетической уязвимости

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Соответствующий законопроект был принят вчера парламентом во втором чтении.

Согласно документу, задачей Фонда станет профилактика и борьба с энергетической уязвимостью населения. Так, для уязвимых групп потребителей будет установлена ​​ежемесячная компенсация за оплату счетов за тепло, за потребление электроэнергии и природного газа. Субсидии также будут предоставляться за эффективность использования энергоресурсов.

Также будет создана информационная система «Энергетическая уязвимость», которая будет предназначена для накопления информации о параметрах энергетической уязвимости бытовых потребителей и управления механизмом предоставления субсидий, пишет moldpres.md.

Закон о Фонде снижения энергетической уязвимости вступит в силу 1 сентября.

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