В Молдове будет создан археологический парк 

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В Молдове будет создан первый местный археологический парк, где можно будет проводить различные исследования и проекты. Это будет новая зона отдыха археологического профиля, где можно будет организовать различные культурные мероприятия. Для управления территорией парка будет создано более 18 рабочих мест, сообщил один из экспертов, представивших технико-экономическое обоснование, выполненное в рамках регионального проекта ЕС “ArcheoDanube” (“АрхеоДунай”) Вячеслав Гуцуцуй.

Вячеслав Гуцуцуй отметил, что проведенное исследование подтверждает, что в периметре церкви Святых Константина и Елены и Цирка муниципия Кишинев, где будет расположен будущий парк, находилась средневековая крепость. Именно поэтому археологический парк представит возможность для кишиневцев и гостей города больше узнать об истории столицы, передает ipn.md.

– Это место обладает особой исторической нагрузкой и значимостью, и я считаю, что эта зона заслуживает и должна развиваться, оцениваться по достоинству и правильно, потому что там есть несколько исторических пластов, которые требуют развития и анализа. История – это то, что мы не должны забывать, это наша культурная и нравственная ценность, – утверждает вице-примар Кишинева Илие Чебан.

Археолог и историк Серджиу Мустяцэ подчеркнул, что впервые в Республике Молдова идут работы над Планом археологического развития и, соответственно, над археологическим парком.

– Это программный документ в области культурного наследия, с одной стороны. С другой стороны, это документ, проявляющий археологическую составляющую наследия и прагматическую сторону: что мы с ним делаем, как представляем его широкой публике, как мы интегрируем его в городскую структуру с точки зрения мест, которые стоит посетить, городской ландшафт с учетом прилегающих территорий, – отметил он.

В рамках проекта “ArcheDanube” уже организованы рабочие мастерские с участием партнеров из Румынии, разработан Местный археологический план прилегающей к церкви Святых Константина и Елены зоны, известной под общим названием “Вистерничень”. Разработан Архитектурный проект и визуальная идентификация будущего Археологического парка. Проект “ArcheDanube” при совместном финансировании с Европейским союзом осуществляется в Кишиневе Главным управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений столицы в период с 1 января по 31 декабря.

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