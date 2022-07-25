В Молдове более десяти малых рек полностью высохли, а уровень воды в крупных реках стремительно падает

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Отсутствие осадков в последние месяцы и жаркая погода негативно повлияли на водоёмы страны. Так, по данным Гидрометеослужбы, в крупных реках сохраняется низкая водность, а некоторые малые реки полностью или почти высохли.

По данным метеорологов, хуже всего обстоит ситуация с малыми реками, водность которых составляет 0-10% средних многолетних величин. Реки Делия, Нырнова, Сэрата, Тигеч, Солонец, Когылник (приток реки Реут), Кула, Кушмирка, Быковэц, Лунга, Лунгуца, Салчия Маре и Кагул полностью высохли.

Водность реки Прут составляет 15-30% средних многолетних величин. А Днестру присвоен “жёлтый код” – уровень воды в нём составляет 30-40% средних многолетних величин (за исключением отдельных левобережных притоков реки), передаёт tv8.md.

В связи с этим Государственная гидрометеослужба просит экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы.

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