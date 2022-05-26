В Молдове более чем на 11% выросла смертность

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По данным Национального бюро статистики, количество зарегистрированных смертей в стране в 2021 году составило 45 437. Это на 4 721 случай или 11,6% больше по сравнению с 2020 годом.

Коэффициент общей смертности составил 17,4%, увеличившись на 2 пункта по сравнению с 2020 годом. Уровень смертности составил 18,8% среди мужчин и 16,1% среди женщин, пишет oficial.md.

По данным Национального агентства общественного здоровья, 53,2% всех летальных исходов были вызваны болезнями системы кровообращения, 12,6% – злокачественными новообразованиями, 6,3% – болезнями пищеварительного тракта. 4,2% смертей пришлись на несчастные случаи, отравления и травмы, 4,4% – на болезни органов дыхания, а 19,3% смертей были вызваны другими причинами.

Следует отметить, что смертность среди женщин от болезней системы кровообращения была выше, в то время как мужчины чаще умирали в результате несчастных случаев, отравлений и травм, злокачественных новообразований и болезней органов дыхания.

В то же время, по данным Агентства государственных услуг, количество свидетельств о смерти, зарегистрированных за первые три месяца текущего года, снизилось по сравнению с тем же периодом 2021 года.

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