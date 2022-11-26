В Молдове более 60% домов отапливаются печами

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Исследование домов по используемой системе отопления показывает, что в Молдове дома в основном отапливаются индивидуальными печами, их доля составляет 64,4% от общего количества.

Согласно данным исследования Национального бюро статистики, системой централизованного отопления пользуются 18,3% всех домов, в основном в Кишинёве и Бельцах.

Дома с автономными системами всех типов составляют 16,5%. Однако всё ещё есть дома, которые на 01.04.2022 не имели какой-либо системы отопления, их доля составляет 0,8% от общего количества домов.

При этом, по данным, полученным в результате исследования, 47,9% домов имеют автономную систему водяного отопления бытового назначения, 8,9% домов подключены к централизованной системе водяного отопления бытового назначения, а 43,2% домов не имеют ни одного типа системы водяного отопления бытового назначения.

В сёлах 62,9% домов не имеют системы бытового водонагрева, 36,8% сельских домов используют автономные системы водяного отопления и только 0,3% подключены к централизованной системе водяного отопления, пишет tvn.md.

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