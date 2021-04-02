В Молдове более 42 тысяч человек привились от коронавируса

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Прививки от COVID-19 в Молдове сделали 42 154 человека. Лёгкие побочные эффекты появились в 870 случаях. Такие данные представило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Вчера в столице открыли первый Муниципальный центр вакцинации, который находится на улице Петру Рареш, в одном из помещений здания Молдавской экономической академии, которое было передано во временное пользование. Пункт вакцинации работает с 08.00 до 18.00 в будние дни и с 08.00 до 15.00 в выходные. Он сможет принять более 1 000 человек в день.

Желающие привиться могут сделать это в порядке электронной очереди. Затем данные вакцинированных будут храниться в электронном журнале.

На данный момент в прививочном центре могут вакцинироваться дидактические кадры, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями, что соответствует Национальному плану иммунизации, передаёт moldpres.md.

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