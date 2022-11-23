Более 100 тысяч человек уже вакцинировались от гриппа

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Всего в Молдову поступило 218 000 доз вакцины против гриппа. Около половины из них уже были использованы.

Как сообщила пресс-секретарь Национального агентства общественного здоровья Олеся Кроитор, дозы вакцины были распределены по центрам общественного здоровья, а позже и по медико-санитарным учреждениям страны, передаёт moldpres.md.

– Они в первую очередь предназначены для детей и взрослых из групп с повышенным риском заболевания, а также для профессиональных контингентов. Специалисты рекомендуют одновременную вакцинацию против гриппа и инфекции COVID-19, — сказала Кроитор.

Аналогичная ситуация наблюдается и в столице.

– Около 50% переданных вакцин уже введены в медицинских учреждениях города. Вакцинация против гриппа началась в конце октября. Все люди, особенно из групп риска, могут обратиться к семейному врачу за вакциной, — отметил начальник Управления социальной помощи и здравоохранения Борис Гылкэ.

Состав вакцины, поступившей в РМ, соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения для северного полушария сезона 2022-2023 гг.

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